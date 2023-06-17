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Сегодня, 19:03

Горшков: «В Сербии есть определенное давление. Посмотрим, как Кержаков там себя проявит»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился мнением о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака».

«Кержаков показал себя достаточно хорошо с «Пари НН». Непонятно, почему дальше Александр не продолжил работу. В любом случае тренер Кержаков заслуживает внимания. Он сохранил «Пари НН» в Премьер-лиге довольно уверенно. Были матчи, когда он обыгрывал хорошие команды. В Сербии тоже есть определенное давление. Посмотрим, как Кержаков там себя проявит. Если он будет хорошо работать, то продолжится сотрудничество между Россией и Сербией в футбольной области», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

17 июня сербский «Спартак» объявил о назначении Кержакова главным тренером команды. Соглашение с 40-летним российским специалистом рассчитано на 1 год с возможностью продления еще на один сезон.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в апреле 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-trener-kerzhakov-zasluzhivaet-vnimaniya-no-v-serbii-budet-davlenie/
Александр Кержаков
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