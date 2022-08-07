Футболист «Зимбру» потерял сознание после столкновения с вратарем во время матча чемпионата Молдавии

Футболист молдавского «Зимбру» Донни ван Иперен уже почти сутки не приходит в сознание после матча чемпионата страны против «Динамо-Авто» (0:0).

На 11-й минуте игры вратарь тираспольчан на выходе из ворот врезался в защитника «Зимбру» Донни ван Иперена, непреднамеренно попав тому в голову плечом.

Сообщается, что игрок в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«В эти трудные времена все наши мысли обращены к Донни ван Иперену, футболист доставлен в больницу в Кишиневе и получает медицинскую помощь. Донни, будь сильным, мы все молимся за тебя!» — говорится в обращении клуба.