Голландский игрок попал в больницу, где был подключен к аппарату искусственного дыхания из-за столкновения с вратарем

Голландский защитник клуба «Зимбру» Донни ван Иперен попал в больницу после того, как в матче 2-го тура Суперлиги с «Динамо-Авто» (0:0) столкнулся с голкипером.

После столкновения ван Иперен упал на газон и потерял сознание. Футболисту сразу оказали первую помощи и доставили в больницу в Тирасполе, а после перевезли в столицу Молдавии.

На данный момент Донни ван Иперен подключен к аппарату искусственного дыхания.