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Де Лигт считает необязательным делать прививку от коронавируса

20:15
Маттейс де Лигт. Фото Reuters
Маттейс де Лигт. Фото Reuters
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Защитник «Ювентуса» и сборной Голландии Маттейс де Лигт поделился своим мнением о вакцинации от коронавируса.

«Я не делал прививку. Это необязательно. Я думаю, что мы должны сами заботиться о своем теле. Риск заражения существует всегда. Стараюсь как можно реже контактировать с людьми не из национальной команд», — приводит слова де Лигта fcupdate.nl.

Ранее стало известно, что 21-летний де Лигт вошел в список вызванных футболистов сборной Голландии на чемпионат Европы-2020. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

По данным на 29 мая, в мире зафиксировано 164 580 764 выявленных случаев коронавируса. 3 406 715 человек умерло, 102 128 312 выздоровело.

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