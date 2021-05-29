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Григорян стал чемпионом Армении с «Алашкертом», возглавив клуб неделю назад

11:16
Александр Григорян. Фото ФК «Анжи»
Александр Григорян. Фото ФК «Анжи»
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«Алашкерт» обыграл «Арарат-Армению» в матче 24-го тура чемпионата Армении — 1:0.

Благодаря этой победе клуб из Еревана стал чемпионом страны с 46 очками. Второе место занял «Ноа», на счету которого 41 очко.

Отметим, что «Алашкерт» возглавляет Александр Григорян. 54-летний российский специалист стал главным тренером команды на прошлой неделе, 20 мая.

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