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Сегодня, 10:16

Поттер отказался тренировать сборную Швеции

Виктория Кравченко
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Британский тренер Грэм Поттер отказался от предложения возглавить сборную Швеции, сообщает Tribal Football. Специалист хочет работать с клубами, а не национальными командами. Теперь главным кандидатом на это место является тренер «Хеккена» Пер-Матиас Хегмо.

Сборную Швеции ранее покинул Янн Андерссон. Специалист ушел в отставку после невыхода на чемпионат Европы — 2024.

Швеция финишировала на третьем месте в отборочной группе F, уступив Бельгии и Австрии.

Сборная Швеции по футболу
Грэм Поттер
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