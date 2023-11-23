Поттер отказался тренировать сборную Швеции

Британский тренер Грэм Поттер отказался от предложения возглавить сборную Швеции, сообщает Tribal Football. Специалист хочет работать с клубами, а не национальными командами. Теперь главным кандидатом на это место является тренер «Хеккена» Пер-Матиас Хегмо.

Сборную Швеции ранее покинул Янн Андерссон. Специалист ушел в отставку после невыхода на чемпионат Европы — 2024.

Швеция финишировала на третьем месте в отборочной группе F, уступив Бельгии и Австрии.