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«Флуминенсе» обыграл «Интернасионал», «Сантос» выиграл у «Атлетико Паранаэнсе»

06:59
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В чемпионате Бразилии прошли матчи третьего тура. «Флуминенсе» обыграл «Интернасионал» (2:1). «Сантос» победил «Атлетико Паранаэнсе» (3:1).

Чемпионат Бразилии

Серия А

3-й тур

«Флуминенсе» — «Интернасионал» — 2:1 (1:1)

Голы: Нене, 39, 77, оба с пенальти — Герреро, 28

«Атлетико Гойяненсе» — «Спорт Ресифи» — 1:1 (1:0)

Голы: Жоржинью, 13 — Майдана, 90+4

Удаление: Дуду («Атлетико Гойяненсе, 64)

«Форталеза» — «Ботафого» — 0:0

«Сантос» — «Атлетико Паранаэнсе» — 3:1 (2:0)

Голы: Сотельдо, 29, Хонатан, 44, Маринью, 82 — Винисиус, 88

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