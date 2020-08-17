«Флуминенсе» обыграл «Интернасионал», «Сантос» выиграл у «Атлетико Паранаэнсе»
06:59
В чемпионате Бразилии прошли матчи третьего тура. «Флуминенсе» обыграл «Интернасионал» (2:1). «Сантос» победил «Атлетико Паранаэнсе» (3:1).
Чемпионат Бразилии
Серия А
3-й тур
«Флуминенсе» — «Интернасионал» — 2:1 (1:1)
Голы: Нене, 39, 77, оба с пенальти — Герреро, 28
«Атлетико Гойяненсе» — «Спорт Ресифи» — 1:1 (1:0)
Голы: Жоржинью, 13 — Майдана, 90+4
Удаление: Дуду («Атлетико Гойяненсе, 64)
«Форталеза» — «Ботафого» — 0:0
«Сантос» — «Атлетико Паранаэнсе» — 3:1 (2:0)
Голы: Сотельдо, 29, Хонатан, 44, Маринью, 82 — Винисиус, 88
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