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Мбаппе посетил матч МЛС между «Лос-Анджелесом» и «Нью-Йорк Ред Буллз»

Сергей Разин
корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото MLS

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетил матч регулярного чемпионата МЛС между «Лос-Анджелесом» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Ранее Мбаппе стал гостем на церемонии драфта НБА-2022.

26 июня форвард «Реала» Гарет Бэйл подтвердил, что продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе».

В минувшем сезоне Мбаппе провел 46 матчей за «ПСЖ», в которых забил 40 голов и сделал 21 результативную передачу.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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