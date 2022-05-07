«Ференцварош» Черчесова проиграл впервые с февраля

«Ференцварош» в статусе чемпиона Венгрии этого сезона в домашнем матче 32-го тура крупно проиграл «МТК Будапешту» со счетом 0:3.

Для команды российского специалиста Станислава Черчесова это первое поражение с 6 февраля.

С тех пор безпроигрышная серия достигла 12 матчей в чемпионате Венгрии и 16 матчей во всех турнирах.

Напомним, что «Ференцварош» обеспечил себе первое место еще в матче 29-го тура против «Уйпешта» (2:1) и уже провел свой третий матч в статусе чемпиона.