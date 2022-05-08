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Черчесов прокомментировал крупное поражение «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии

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Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в домашнем матче чемпионата Венгрии против «МТК Будапешта» (0:3).

«Мой краткий итог матча: счет 0:3. Футбол и хорошая игра не всегда идут рука об руку. Мы рады, что стали чемпионами, но поражение — не менее важная часть футбола. Было здорово отпраздновать с болельщиками, было приятно, что они также праздновали чемпионство. Эта золотая медаль будет на хорошем месте, я всегда рад собирать золотые медали из разных стран», — цитирует Черчесова пресс-служба «Ференцвароша»

«Ференцварош», который уже обеспечил себе чемпионство, проиграл впервые с 6 февраля.

С тех пор безпроигрышная серия достигла 12 матчей в чемпионате Венгрии и 16 матчей во всех турнирах.

«Ференцварош» обеспечил себе первое место еще в матче 29-го тура против «Уйпешта» (2:1) и уже провел свой четвертый матч в статусе чемпиона.

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Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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