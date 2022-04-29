«Ференцварош» Черчесова выиграл первый матч в статусе чемпиона Венгрии

«Ференцварош» обыграл в гостях клуб «Пакш» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии. Гости вырвали победу в добавленное к второму тайму время — 2:1.

Отметим, что команда Станислава Черчесова проводила первый матч в статусе чемпиона Венгрии.

«Ференцварош» является самой титулованной командой Венгрии. Клуб стал чемпионом страны в 33-й раз (четвертый раз подряд).

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. До этого он несколько лет тренировал сборную России.