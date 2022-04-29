«Ференцварош» Черчесова выиграл первый матч в статусе чемпиона Венгрии
«Ференцварош» обыграл в гостях клуб «Пакш» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии. Гости вырвали победу в добавленное к второму тайму время — 2:1.
Отметим, что команда Станислава Черчесова проводила первый матч в статусе чемпиона Венгрии.
«Ференцварош» является самой титулованной командой Венгрии. Клуб стал чемпионом страны в 33-й раз (четвертый раз подряд).
Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. До этого он несколько лет тренировал сборную России.
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