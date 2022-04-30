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Черчесов: «В трех оставшихся матчах чемпионата страны тоже будем настраиваться на максимальный результат»

Станислав Черчесов оценил качество игры «Ференцвароша» в матче против «Пакша»
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов.
Фото «СЭ»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу команды в матче в матче 30-го тура чемпионата Венгрии против клуба «Пакш» (2:1).

«Нам скоро играть именно с этой командой в финале Кубка Венгрии. Мы не очень хорошо начали матч и быстро пропустили гол, но в итоге одержали волевую победу. Команда проявила характер, и я этому очень рад. Да, мы уже стали чемпионами, но не собираемся расслабляться. На следующий день после «золотого» матча у нас была тренировка. Была она и сегодня, выходной день у ребят только завтра, 1 мая.

На поле у нас выходят те, кто лучше готов на конкретный игровой день. Против «Пакша» по объективным причинам не было 8 игроков основного состава, но мы все равно справились. В трех оставшихся матчах чемпионата страны тоже будем настраиваться на максимальный результат, никакой расслабленности быть не должно.

Финал Кубка у нас 11 мая. Рассчитываем, что 4-5 игроков из тех восьми, что не могли сыграть вчера, будут в строю. После финала состоится заключительный тур первенства, после чего я планирую на какое-то время покинуть Будапешт: команда уйдет в отпуск до начала июня», — заявил Черчесов.

Отметим, что команда Станислава Черчесова проводила первый матч в статусе чемпиона Венгрии.

«Ференцварош» является самой титулованной командой Венгрии. Клуб стал чемпионом страны в 33-й раз (четвертый раз подряд).

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Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
0
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«Ференцварош» Черчесова выиграл первый матч в статусе чемпиона Венгрии
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