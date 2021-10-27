Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Федерация футбола Австралии поддержала футболиста «Аделаиды», который сделал каминг-аут

11:37
Джош Кавалло. Фото Instagram
Джош Кавалло. Фото Instagram

Федерация футбола Австралии поддержала защитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который сделал каминг-аут.

«Наша федерация хвалит Джоша за проявленную храбрость и решение сделать каминг-аут, став единственным открытым геем в чемпионате Австралии. Его желание быть честным с самим собой и поделиться этим с остальными вдохновляет. Надеемся, это вдохновит и других футболистов на подобные действия в будущем», — говорится в заявлении Федерации футбола Австралии.

Сегодня, 27 октября Кавалло объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Тренировка на улице: как и где начать тренироваться во время локдауна
Загнать в укол: вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех
0