Федерация футбола Австралии поддержала футболиста «Аделаиды», который сделал каминг-аут

Федерация футбола Австралии поддержала защитника «Аделаиды Юнайтед» Джоша Кавалло, который сделал каминг-аут.

«Наша федерация хвалит Джоша за проявленную храбрость и решение сделать каминг-аут, став единственным открытым геем в чемпионате Австралии. Его желание быть честным с самим собой и поделиться этим с остальными вдохновляет. Надеемся, это вдохновит и других футболистов на подобные действия в будущем», — говорится в заявлении Федерации футбола Австралии.

We applaud the courage shown by @AndyBrennan36 and now @JoshuaCavallo.



The football community supports you all the way ?? pic.twitter.com/PDfguKL46z — Football Australia (@FootballAUS) October 27, 2021

Сегодня, 27 октября Кавалло объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.