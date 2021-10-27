Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола.

Специалист получил наказание за то, что по ходу первого тайма матча с «Кайратом» увел с поля команду в подтрибунное помещение в знак протеста против работы судьи.