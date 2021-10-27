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Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане

Тренер «Астаны» Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане
14:14
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Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане по итогам заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Казахстанской федерации футбола.

Специалист получил наказание за то, что по ходу первого тайма матча с «Кайратом» увел с поля команду в подтрибунное помещение в знак протеста против работы судьи.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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