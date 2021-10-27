Футболист австралийской «Аделаиды Юнайтед» сделал каминг-аут

Защитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джош Кавалло сделал каминг-аут.

21-летний австралиец записал ролик, в котором признался, что он является геем.

«Когда я рос, я всегда чувствовал, что должен скрывать истину, потому что мне было стыдно, потому что я думал, что не смогу делать то, что я люблю. Приходилось скрывать, кто я на самом деле, чтобы заниматься тем, о чем мечтал все детство. Все, чего я хочу, — играть в футбол и чтобы ко мне относились как к равному.

Я думал, что люди будут по-другому относиться ко мне, когда узнают, что я гей. Думал, что про меня будут говорить плохие вещи или смеяться надо мной. Но это не так. В любом случае вы всегда заслуживаете большего уважения. Поддержка, которую я получил — просто невероятна. Я хочу вдохновить людей, показать, что быть собой и играть в футбол — нормально, что быть геем и играть в футбол — нормально. Хочу, чтобы другие люди, которые испытывают проблемы или боятся, не притворялись, а были собой", — сказал в видео, опубликованном в официальном Twitter «Аделаиды Юнайтед» Кавалло.

Кавалло — воспитанник «Мельбурн Сити», в феврале 2021 года он перешел в «Аделаиду» из «Вестерн Юнайтед». На его счету 2 результативных передачи в 19 матчах за «Аделаиду Юнайтед». По итогам сезона-2020/21 футболист получил награду «Восходящая звезда» от австралийской лиги.