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Сегодня, 00:22

«Фамаликан» проиграл «Спортингу». Злобин получил желтую карточку

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фамаликан» потерпел поражение от «Спортинга» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Португалии — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Фамаликан» в Вила-Нова-ди-Фамаликан.

Единственный гол был забит на 20-й минуте встречи. Его автором стал нападающий Педру Гонсалвеш.

Российский голкипер хозяев Иван Злобин провел весь матч на скамейке запасных. Однако на 59-й минуте встречи он получил желтую карточку.

«Спортинг» продлил победную серию и с 77 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Фамаликан» идет на 8-й строчке — 35 очков.

Португалия. Премьер-лига. 20-й тур
16 апр, 00:00. Estadio Municipal 22 de Junho (Вила-Нова-ди-Фамаликан)
Фамаликан
0:1
Спортинг

Футбол
ФК Спортинг (Лиссабон)
0
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