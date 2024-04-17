«Фамаликан» проиграл «Спортингу». Злобин получил желтую карточку

«Фамаликан» потерпел поражение от «Спортинга» в перенесенном матче 20-го тура чемпионата Португалии — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Мунисипаль де Фамаликан» в Вила-Нова-ди-Фамаликан.

Единственный гол был забит на 20-й минуте встречи. Его автором стал нападающий Педру Гонсалвеш.

Российский голкипер хозяев Иван Злобин провел весь матч на скамейке запасных. Однако на 59-й минуте встречи он получил желтую карточку.

«Спортинг» продлил победную серию и с 77 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. «Фамаликан» идет на 8-й строчке — 35 очков.