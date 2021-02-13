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«Хетафе» — самая нарушающая правила команда в этом сезоне

02:16

«Хетафе» совершил 368 фолов в этом сезоне чемпионата Испании. Также игроки команды получили 70 карточек. Как сообщает Opta, «Хетафе» по этим показателям лидирует в пяти ведущих лигах Европы в этом сезоне.

Второе место занимает «Сельта», совершившая 357 фолов и получившая 62 карточки, а замыкает тройку «Дижон» — 353 и 48.

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