"Эсперанс" выиграл африканскую Лигу чемпионов. Матч завершился на 65-й минуте со скандалом

"Эсперанс" переиграл "Видад" в ответном матче финала африканской Лиги чемпионов (1:0). Однако встреча завершилась на 25 минут раньше из-за скандала. После отмененного гола гостей, который был забит, когда поле заволокло дымом от пиротехники, тренерский штаб и запасные марокканской команды выбежали на поле, так как судья отказался воспользоваться помощью ВАР. Игра была прервана на 1 час 25 минут, после чего "Эсперанс" был объявлен победителем.

Тунисский клуб четвертый раз в истории и во второй раз подряд выиграл турнир.

Лига чемпионов КАФ

Финал

Ответный матч

"Эсперанс" (Тунис) - "Видад" (Марокко) - 1:0 (1:0)

Гол: Беллаили, 41.