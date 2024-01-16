Эксперт Гордеев считает очевидным, что Месси признали лучшим игроком 2023 года на премии The Best

Футбольный эксперт Андрей Гордеев прокомментировал признание нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards.

Месси выиграл награду The Best в третий раз. В борьбе за звание лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА он обошел форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Думаю, что это на сто процентов правильный выбор. Для меня не может быть других кандидатур. Это звезда, которая шла к тому, чтобы стать чемпионом мира. У него была такая цель, и когда его карьера подошла к завершению, он ее добился. Ну и в целом Месси — это феномен в современном футболе. Причем не только с позиции достижений, но и в человеческом плане. Это яркий пример, на который хочется и нужно равняться. Поэтому выбор для меня очевиден», — цитирует Гордеева «Евро Футбол».

С лета прошлого года 36-летний Месси выступает за «Интер Майами» в МЛС. В прошедшем сезоне аргентинец провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.