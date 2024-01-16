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Сегодня, 16:57

Эксперт Гордеев считает очевидным, что Месси признали лучшим игроком 2023 года на премии The Best

Руслан Минаев
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Футбольный эксперт Андрей Гордеев прокомментировал признание нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси лучшим игроком 2023 года на премии The Best FIFA Football Awards.

Месси выиграл награду The Best в третий раз. В борьбе за звание лучшего футболиста 2023 года по версии ФИФА он обошел форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Думаю, что это на сто процентов правильный выбор. Для меня не может быть других кандидатур. Это звезда, которая шла к тому, чтобы стать чемпионом мира. У него была такая цель, и когда его карьера подошла к завершению, он ее добился. Ну и в целом Месси — это феномен в современном футболе. Причем не только с позиции достижений, но и в человеческом плане. Это яркий пример, на который хочется и нужно равняться. Поэтому выбор для меня очевиден», — цитирует Гордеева «Евро Футбол».

С лета прошлого года 36-летний Месси выступает за «Интер Майами» в МЛС. В прошедшем сезоне аргентинец провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Источник: Евро Футбол
Лионель Месси
Андрей Гордеев
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