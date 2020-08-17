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Экс-защитник «Спартака» Петкович покинул «Тонделу». На игрока претендует «Войводина»

11:40
Марко Петкович. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Марко Петкович. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Защитник Марко Петкович покинул португальскую «Тонделу». Клуб не стал продлевать контракт с 27-летним сербом, сообщает Mondo.rs.

Теперь игрок намерен вернуться на родину. У него уже есть предложение от «Войводины».

В прошедшем сезоне Петкович принял участие в 7 матчах чемпионата Португалии. Напомним, что в «Тонделе» он оказался после того, как покинул московский «Спартак».

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