Экс-защитник «Спартака» Петкович покинул «Тонделу». На игрока претендует «Войводина»

Защитник Марко Петкович покинул португальскую «Тонделу». Клуб не стал продлевать контракт с 27-летним сербом, сообщает Mondo.rs.

Теперь игрок намерен вернуться на родину. У него уже есть предложение от «Войводины».

В прошедшем сезоне Петкович принял участие в 7 матчах чемпионата Португалии. Напомним, что в «Тонделе» он оказался после того, как покинул московский «Спартак».