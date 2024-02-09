Экс-тренер «Спартака» устроился в чемпионат Хорватии

Как стало известно «СЭ», ассистент Массимо Карреры в «Спартаке» Аттила Мальфатти приступил к работе в хорватской «Истре».

51-летний специалист стал помощником своего соотечественника Паоло Трамеццани. «Истра» выступает в высшем дивизионе чемпионата Хорватии.

После «Спартака», где он проработал один сезон, Мальфатти отметился в «Жилине» и «Хайдуке».

В начале февраля этого года он был в числе кандидатов на пост главного тренера Латвии U17, однако в итоге местная федерация решила сделать ставку на местного специалиста.