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9 февраля, 15:18

Экс-тренер «Спартака» устроился в чемпионат Хорватии

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Аттила Мальфатти.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», ассистент Массимо Карреры в «Спартаке» Аттила Мальфатти приступил к работе в хорватской «Истре».

51-летний специалист стал помощником своего соотечественника Паоло Трамеццани. «Истра» выступает в высшем дивизионе чемпионата Хорватии.

После «Спартака», где он проработал один сезон, Мальфатти отметился в «Жилине» и «Хайдуке».

В начале февраля этого года он был в числе кандидатов на пост главного тренера Латвии U17, однако в итоге местная федерация решила сделать ставку на местного специалиста.

ФК Спартак (Москва)
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