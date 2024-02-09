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Судейство

9 февраля, 15:13

Деменко раскритиковал идею о введении синей карточки в футболе

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ряда клубов РПЛ Максим Деменко оценил идею ввести в футболе синюю карточку.

«Это какая-то полная ерунда. Других слов нет. Это же не мини-футбол. Нынешней системы с желтыми и красными карточками вполне достаточно, и не нужно придумывать велосипед», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 9 февраля объявит о тестировании синих карточек для наказания за явные тактические нарушения и за споры с судьями. Однако в ФИФА заявили, что сообщения об использовании синей карточки на элитных уровнях неверны и преждевременны.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
Футбол
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