Деменко раскритиковал идею о введении синей карточки в футболе

Бывший полузащитник ряда клубов РПЛ Максим Деменко оценил идею ввести в футболе синюю карточку.

«Это какая-то полная ерунда. Других слов нет. Это же не мини-футбол. Нынешней системы с желтыми и красными карточками вполне достаточно, и не нужно придумывать велосипед», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 9 февраля объявит о тестировании синих карточек для наказания за явные тактические нарушения и за споры с судьями. Однако в ФИФА заявили, что сообщения об использовании синей карточки на элитных уровнях неверны и преждевременны.