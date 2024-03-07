Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

7 марта, 12:53

Экс-полузащитник сборной России Могилевец раскрыл причины своего ухода из «Урарту»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Зенита», «Ростова», «Рубина» и сборной России Павел Могилевец рассказал о ситуации с уходом из «Урарту».

С июня 2022 года должность главного тренера армянского клуба занимает российский специалист Дмитрий Гунько.

«В моей карьере было много тренеров. Но то, что случилось в «Урарту», — самая подлая и некрасивая ситуация из всех, что у меня были. 

25 октября — важнейшая игра с «Пюником». Выхожу в старте, играем так себе, в итоге пролетели 1:3. После игры в раздевалку заходит президент (Джеван Челоянц. — Прим. «СЭ»): «Ситуацию надо исправлять». У всех есть время до зимней паузы, чтобы доказать, что они достойны быть в команде.

После игры выходной, через день тренировка. Спокойно готовлюсь в зале, тишина. За 10 минут до тренировки вызывает Гунько. Его слова каким-то надменным тоном: «Мы видим, что тебя что-то не устраивает в тренировочном процессе, не нравятся наши идеи. Считаем, нам надо расстаться». Я немного не понял: «А скажите, пожалуйста, это ваше решение? Или все-таки президента?» — «Нет, — отвечает, — это я так решил».

Из слов Гунько я понял: катализатором решения стала игра с «Пюником». Он продолжает: «Мы рассчитывали попасть в групповой этап Лиги Европы или в Лигу конференций, но не попали». И в этом, судя по всему, моя вина. Ну конечно, причину же всегда легче найти в ком-то одном»— приводит слова Могилевца Sport24.

Могилевец выступал за «Урарту» с июля по ноябрь прошлого года. В Армении он отыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями. Осенью клуб из Еревана объявил о расторжении контракта с полузащитником.

Источник: Sport24
Дмитрий Гунько
Павел Могилевец
ФК Урарту
7
5
Читайте также
Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала в Сочи
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Литвинов нашел виновных в ситуации с Промесом, а Абаскаль не смог спастись победой в Кубке
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок сборной России Могилевец объяснил причины провала просмотра в худшем клубе Словении

Вьештица — о работе Кержакова в Сербии: «Мое мнение, что Саша хорошо проявил себя»
Новости
RSS RSS
Все новости