Экс-полузащитник сборной России Могилевец раскрыл причины своего ухода из «Урарту»

Бывший полузащитник «Зенита», «Ростова», «Рубина» и сборной России Павел Могилевец рассказал о ситуации с уходом из «Урарту».

С июня 2022 года должность главного тренера армянского клуба занимает российский специалист Дмитрий Гунько.

«В моей карьере было много тренеров. Но то, что случилось в «Урарту», — самая подлая и некрасивая ситуация из всех, что у меня были.

25 октября — важнейшая игра с «Пюником». Выхожу в старте, играем так себе, в итоге пролетели 1:3. После игры в раздевалку заходит президент (Джеван Челоянц. — Прим. «СЭ»): «Ситуацию надо исправлять». У всех есть время до зимней паузы, чтобы доказать, что они достойны быть в команде.

После игры выходной, через день тренировка. Спокойно готовлюсь в зале, тишина. За 10 минут до тренировки вызывает Гунько. Его слова каким-то надменным тоном: «Мы видим, что тебя что-то не устраивает в тренировочном процессе, не нравятся наши идеи. Считаем, нам надо расстаться». Я немного не понял: «А скажите, пожалуйста, это ваше решение? Или все-таки президента?» — «Нет, — отвечает, — это я так решил».

Из слов Гунько я понял: катализатором решения стала игра с «Пюником». Он продолжает: «Мы рассчитывали попасть в групповой этап Лиги Европы или в Лигу конференций, но не попали». И в этом, судя по всему, моя вина. Ну конечно, причину же всегда легче найти в ком-то одном», — приводит слова Могилевца Sport24.

Могилевец выступал за «Урарту» с июля по ноябрь прошлого года. В Армении он отыграл 12 матчей, не отличившись результативными действиями. Осенью клуб из Еревана объявил о расторжении контракта с полузащитником.