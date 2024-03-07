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7 марта, 12:19

Экс-игрок сборной России Могилевец объяснил причины провала просмотра в худшем клубе Словении

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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Павел Могилевец рассказал о том, как не прошел просмотр в последней команде чемпионата Словении «Рогашка».

В данный момент 31-летний игрок пребывает в статусе свободного агента. 1 января хавбек покинул армянский «Урарту».

«Помог друг, который там давно живет. Я приехал, обрадовался: «Наконец попрактикуюсь в английском!» Потренировался, наступает день игры. Вышел за второй состав, отыграл час. Тяжеловато, я все-таки три месяца без команды. И дальше было что-то: на следующий день — еще одна игра! У меня такое впервые, чтобы два матча за два дня.

Во втором я сыграл минут сорок, но умер уже через пятнадцать. Потом другу пишет спортивный директор: «Павел не атлет-бегунок. У него слабые показатели на датчиках GPS». Мне впервые отказали из-за показаний датчиков! Но ладно, тут все честно. Сказали, как есть: у них нет времени ждать, пока наберу форму. Нет проблем», — приводит слова Могилевца Sport24.

В 2015 году Могилевец стал чемпионом России в составе «Зенита». Всего за петербургский клуб он провел 20 матчей, отличившись одной результативной передачей.

Помимо сине-бело-голубых, полузащитник выступал в РПЛ за «Рубин», «Ростов», «Химки» и «Пари НН».

За сборную России Могилевец отыграл 4 встречи.

Источник: Sport24
Павел Могилевец
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