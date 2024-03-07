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7 марта, 13:07

Вьештица — о работе Кержакова в Сербии: «Мое мнение, что Саша хорошо проявил себя»

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Экс-игрок «Зенита» Милан Вьештица высказался о работе бывшего партнера по команде Александра Кержакова в Сербии.

С июля по ноябрь 2023 года 41-летний специалист возглавлял «Спартак» из Суботицы. Под руководством российского наставника клуб одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

«Саша хорошо провел тот промежуток времени, который ему доверили в «Спартаке». Мне кажется, что в последних матчах команде где-то чуть-чуть не везло, но в тренерской работе это нормальное явление. Мое мнение, что Саша хорошо проявил себя в Сербии, оставил достойное впечатление, но некоторые вещи не сложились в его пользу», приводит слова Вьештицы Metaratings.ru.

13 ноября «Спартак» объявил об уходе Кержакова из клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Источник: Metaratings.ru
Александр Кержаков
ФК Спартак (Суботица)
Милан Вьештица
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