Вьештица — о работе Кержакова в Сербии: «Мое мнение, что Саша хорошо проявил себя»

Экс-игрок «Зенита» Милан Вьештица высказался о работе бывшего партнера по команде Александра Кержакова в Сербии.

С июля по ноябрь 2023 года 41-летний специалист возглавлял «Спартак» из Суботицы. Под руководством российского наставника клуб одержал пять побед, один раз сыграл вничью и потерпел девять поражений.

«Саша хорошо провел тот промежуток времени, который ему доверили в «Спартаке». Мне кажется, что в последних матчах команде где-то чуть-чуть не везло, но в тренерской работе это нормальное явление. Мое мнение, что Саша хорошо проявил себя в Сербии, оставил достойное впечатление, но некоторые вещи не сложились в его пользу», — приводит слова Вьештицы Metaratings.ru.

13 ноября «Спартак» объявил об уходе Кержакова из клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.