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Сегодня, 15:58

Скончался бывший хавбек «Аякса» Лукоки. Ему было 29 лет

Экс-полузащитник «Аякса» Лукоки умер в возрасте 29 лет
Читать «СЭ» в
Джоди Лукоки.
Фото Global Look Press

Экс-полузащитник «Аякса» и сборной Демократической Республики Конго Джоди Лукоки скончался в возрасте 29 лет.

Об этом информирует AD, не уточняя при этом причины смерти.

За свою карьеру футболист выступал за «Аякс», «Зволле», «Лудогорец» и «Ени Малатьяспор». В составе амстердамцев он трижды становился чемпионом Нидерландов.

В прошлом сезоне Лукоки перешел в «Твенте», но из-за травмы ни разу не выходил на поле.

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