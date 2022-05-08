Черчесов: «Поражение никак не повлияло на проведение праздничной церемонии»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение в домашнем матче чемпионата Венгрии против «МТК Будапешта» (0:3). По словам российского специалиста, теперь команда будет готовиться к финалу Кубка страны.

«Проигрывать, конечно, неприятно, но так сложилась игра, — отметил Черчесов. — При этом до 60-й минуты мы и моменты создавали, и действовали в целом неплохо. Наш вчерашний соперник МТК ведет отчаянную борьбу за то, чтобы остаться в высшем дивизионе. Перед заключительным туром у этой команды остается теперь шанс не вылететь.

Мы должны поблагодарить болельщиков «Ференцвароша» за поддержку команды на протяжении всего сезона и конкретного вчерашнего матча. Поражение в матче с МТК никак не повлияло на проведение праздничной церемонии после матча. Нам вручили на стадионе чемпионский кубок и золотые медали.

Теперь в среду, 11 мая нас ждет финал Кубка Венгрии. К нему мы сможем вернуть в строй нескольких ведущих игроков, так что состав будет близок к оптимальному. После финала нас ждет заключительный тур в чемпионате страны, ну а затем команда сразу уходит в отпуск".

Напомним, что «Ференцварош» обеспечил себе чемпионство еще в матче 29-го тура чемпионата Венгрии. Уже три игры команда провела в статусе чемпиона.