Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Клеберсон стал тренером в клубе MLS

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Клеберсон вошел в тренерский штаб «Нью-Йорк Сити». 43-летний бразилец занял пост помощника главного тренера Ника Кушинга.

С 7 апреля бразильский специалист работал помощником тренера во второй команде «Филадельфия Юнион» в MLS Next Pro, а до этого в течение 5 лет — в академии клуба.

С 2002 по 2010 год Клеберсон играл за сборную Бразилии. В 2002 он стал победителем чемпионата мира, а в 2009-м — Кубка конфедераций.