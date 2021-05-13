Хави продлил контракт с «Аль-Саддом» до 2023 года
15:27
Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес продлил контракт с катарским клубом, сообщает пресс-служба команды в Twitter. Новое соглашение специалиста рассчитано до лета 2023 года.
«Я горжусь тем, что продолжу работать в «Аль-Садде». Мы многого добились вместе. Гордимся нашими успехами. Здесь у меня есть все, чего можно захотеть», — сказал Хави.
В минувшем сезоне «Аль-Садд» под руководством Хави стали чемпионами Катара. На протяжении всего турнира команда ни раду не потерпела поражение. Испанский тренер возглавляет команду с 2019 года.
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