Хави продлил контракт с «Аль-Саддом» до 2023 года

Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес продлил контракт с катарским клубом, сообщает пресс-служба команды в Twitter. Новое соглашение специалиста рассчитано до лета 2023 года.

«Я горжусь тем, что продолжу работать в «Аль-Садде». Мы многого добились вместе. Гордимся нашими успехами. Здесь у меня есть все, чего можно захотеть», — сказал Хави.

В минувшем сезоне «Аль-Садд» под руководством Хави стали чемпионами Катара. На протяжении всего турнира команда ни раду не потерпела поражение. Испанский тренер возглавляет команду с 2019 года.