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Сегодня, 16:16

Агент Коновалова заявил, что возвращение игрока в РПЛ будет зависеть от предложения и задач «Тобола»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Станислав Станиславский рассказал о возможном возвращении вратаря казахстанского «Тобола» Ивана Коновалова в РПЛ и переходе его бывшего одноклубника голкипера Тимура Акмурзина в команду Второй лиги «Велес».

«Иван проводит отличный сезон в Казахстане. Команда Тобол успешно выступила в Лиге Конференций, большой вклад внес Иван. У нас были предложения от клубов РПЛ, но руководство «Тобола» убедило остаться. Все будет зависеть от задач казахстанского клуба и предложения», — приводит слова Станиславского Metaratings.ru.

Коновалов выступал за казанский «Рубин». В составе российской команды вратарь провел 20 матчей в премьер-лиге.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-konovalova-vozvrashenie-ivana-v-rpl-budet-zaviset-ot-predlozheniya-i-zadach-tobola-287451/
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