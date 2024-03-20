Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

20 марта, 21:30

Директор академии «Црвены Звезды» объяснил отставку Кержакова из сербского «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Кержаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич в интервью «СЭ» объяснил, почему Александр Кержаков был уволен с поста главного тренера сербского «Спартака» (Суботица).

— Не так давно свою работу в Сербии завершил Александр Кержаков. Почему его отправили в отставку?

— Очень тяжело тренировать в Сербии. Особенно в средних клубах. Потому что никто не будет ждать полгода результат. Если его нет за первые три-четыре тура, то тренера увольняют. Мы стараемся менять это. Многие клубы за полгода меняют по три-четыре тренера. Все хотят быстро подниматься в Лигу Европы. У Кержакова есть все качества. Он показал, что может работать на высоком уровне.

— Вы бы не хотели позвать Кержакова в академию «Црвены Звезды»?

— Конечно, такую легенду мы бы хотели видеть у нас в академии. Но не знаю, как бы он отреагировал на такое предложение. Сейчас вакансии заполнены в наших юношеских командах. Но если его это заинтересует, почему нет? Просто многие экс-футболисты, которые становятся тренерами, хотят сразу работать минимум с молодежными командами. Я всегда привожу в пример легенду «Реала» — Рауля. Он работает в академии. Почему не могут другие?

41-летний Кержаков был уволен из сербского «Спартака» в ноябре 2023 года. Также он работал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.

Владимир Хашиг и&nbsp;Сергей Галицкий. «Методику Хаби Алонсо в «Байере» Галицкий внедрял в «Краснодаре» уже 10 лет назад». Интервью директора академии «Црвены Звезды»

Александр Кержаков
Футбол
ФК Спартак (Суботица)
1
3
Читайте также
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Директор академии «Црвены Звезды»: «Думаю, Игнатьев будет играть за нас»

«Моленбек» досрочно вернул Сиссако в «Сочи» из-за скандала в сети
Новости
RSS RSS
Все новости