«Моленбек» досрочно вернул Сиссако в «Сочи» из-за скандала в сети

Бельгийский «Моленбек» досрочно расторг арендное соглашение с защитником «Сочи» Муссой Сиссако, сообщает Foot Mercato.

Как отмечает источник, клуб принял такое решение из-за снимка игрока в футболке другой команды. Ранее Сиссако опубликовал в своих соцсетях фото в форме «Кортрейка», за который играет его брат Абдулай.

«Даже если это куртка его брата, мы не согласны с тем, что он может позировать в майке нашего прямого конкурента», — говорится в заявлении клуба.

Сиссако перешел в «Моленбек» из «Сочи» на правах аренды в 2023 году. 23-летний футболист провел 19 матчей за команду из Бельгии. За «Сочи» на его счету 15 игр, в которых он отметился 1 голом.