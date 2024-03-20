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20 марта, 19:45

Директор академии «Црвены Звезды»: «Думаю, Игнатьев будет играть за нас»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Иван Игнатьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе Ивана Игнатьева в сербский «Железничар».

— С вами советовались, перед тем как пригласить Игнатьева в «Железничар»?

— Да, мне звонили из клуба. Я сказал, что ни у «Црвены», ни у «Партизана» нет нападающего с таким потенциалом.

— Хотели бы пригласить его в «Црвену»?

— Сейчас уже тяжело. К тому же в дела основной команды я не вмешиваюсь. Надеюсь, в течение года он себя проявит в Сербии, и, думаю, он будет играть за «Црвену Звезду»!

В конце января с Игнатьевым расторг контракт «Сочи», после чего футболист перешел в «Железничар». 25-летний россиянин провел за сербскую команду 7 матчей и сделал 1 результативную передачу.

До этого нападающий выступал за «Локомотив», «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар».

Владимир Хашиг и&nbsp;Сергей Галицкий. «Методику Хаби Алонсо в «Байере» Галицкий внедрял в «Краснодаре» уже 10 лет назад». Интервью директора академии «Црвены Звезды»
Иван Игнатьев
Футбол
ФК Железничар
ФК Црвена Звезда
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