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31 июля, 23:24

«Ференцварош» Черчесова начал с победы новый сезон чемпионата Венгрии

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игроки «Ференцвароша».
Фото ФК «Ференцварош».

«Ференцварош» провел стартовый матч в новом сезоне чемпионата Венгрии. Команда Станислава Черчесова на своем поле принимала «Академию Пушкаша».

Матч закончился минимальнйо победой хозяев поля со счетом 1:0. «Ференцварош» забил победный гол в уже добавленное ко второму тайму время.

Автором решающего мяча стал норвежский полузащитник Кристоффер Закариассен.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством российского специалиста выиграл чемпионат и Кубок страны.

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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