«Ференцварош» Черчесова начал с победы новый сезон чемпионата Венгрии

«Ференцварош» провел стартовый матч в новом сезоне чемпионата Венгрии. Команда Станислава Черчесова на своем поле принимала «Академию Пушкаша».

Матч закончился минимальнйо победой хозяев поля со счетом 1:0. «Ференцварош» забил победный гол в уже добавленное ко второму тайму время.

Автором решающего мяча стал норвежский полузащитник Кристоффер Закариассен.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ференцварош» под руководством российского специалиста выиграл чемпионат и Кубок страны.