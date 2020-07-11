«Цюрих» ушел на карантин из-за коронавируса
11 июля 2020, 17:54
«Цюрих» сообщил о случаях заражения коронавирусом в клубе. Имена заболевших и число инфицированных игроков не называется, сообщает сайт клуба.
«В пятницу все игроки и сотрудники команды были проверены на коронавирус. Позднее были получены положительные результаты на наличие COVID-19. Весь персонал и игроки находятся на карантине. Мы следуем всем инструкциям лиги и департамента здравоохранения», — говорится в сообщении.
Также швейцарский клуб сообщил, что не сможет провести ближайшие матчи чемпионата Швейцарии со «Сьоном» (11 июля) и «Базелем» (14 июля) в запланированные даты. Под вопросом и организация встречи с «Янг Бойз» 18 июля.
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