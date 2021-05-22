ПАОК вырвал победу у «Олимпиакоса» в финале Кубка Греции

ПАОК победил «Олимпиакос» в финальном матче Кубка Греции.

Встреча прошла в Афинах и завершилась со счетом 2:1.

Первый гол в составе победителей забил Виейринья с пенальти. Победным мячом на 90-й минуте отметился Михал Крменчик. У команды из Пирея отличился Янн М'Вила.

ПАОК, владельцем которого является российский предприниматель Иван Саввиди, завоевал Кубок Греции в восьмой раз в истории.