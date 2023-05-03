Черевченко рассказал о работе в таджикском клубе «Истиклол»

Российский тренер Игорь Черевченко рассказал о работе в таджикском клубе «Истиклол».

«Пока что не адаптировался к новому для меня чемпионату. Еще осваиваемся. Тут есть своя специфика. Кардинальное отличие российского футбола от таджикского в том, что здесь частые игры. Через четыре на пятый, через третий день на четвертый. Нет недельного цикла. Но в этом нет ничего страшного — нормально. На мой взгляд, команды в чемпионате выравниваются. За счет того, что много команд обороняется против «Истиклола» — это заставляет нас играть первым номером. В этом есть не то чтобы проблема, скорее рабочий момент. Все это поправимо. Просто на все нужно время. Возвращение в Россию? У меня контракт до декабря. Там уже будет видно. Зачем загадывать? Я так далеко не смотрю. У меня здесь есть договоренность с руководством. О возвращении пока не думаю», — приводит слова Черевченко Sport24.