Спортивный директор «Норчепинга» Мартинссон заявил, что клуб не ведет переговоры с Сигурдссоном

Спортивный директор «Норчепинга» Тони Мартинссон заявил, что клуб не контактировал со стороной полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона. Ранее сообщалось, что исландец намерен воспользоваться разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановить контракт с московским клубом.

«В данный момент мы не ведем никаких переговоров по Сигурдссону, хотя, конечно, отлично знаем этого футболиста. Мы не можем сказать, будет он в нашем клубе или нет, но сейчас по его поводу никаких разговоров не ведем», — цитирует «РБ Спорт» Мартинссона.

Прошедший сезон 23-летний Сигурдссон провел на правах аренды в итальянской «Венеции». Соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.