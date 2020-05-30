Чемпионат Узбекистана возобновится без зрителей с 5 июня

Матчи чемпионата Узбекистана возобновятся с 5 июня, но будут проходить без зрителей из-за мер против распространения COVID-19. Решение принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом, информирует Telegram-канал Министерства юстиции страны.

Футбольный чемпионат Узбекистана был приостановлен 16 марта, на следующий день после появления первого случая COVID-19 в стране.

Профессиональные футбольные клубы должны проводить учебные занятия в соответствии с санитарными правилами, нормами и стандартами гигиены.

Напомним, спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открывают санатории, спортивные клубы, будут разрешены свадьбы и торжества.