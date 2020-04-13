Чемпионат Туркменистана возобновится 19 апреля после паузы из-за коронавируса
13:37
Чемпионат Туркменистана возобновится 19 апреля после паузы из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.
Турнир был остановлен 13 марта и возобновится матчами 4-го тура. Чемпионат проходит в четыре круга, в нем принимает участие 8 команд. С 7 очками в турнирной таблице лидирует «Копетдаг».
В Туркменистане на законодательном уровне запретили слово «коронавирус», поэтому в стране официально нет ни одного случая заражения.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020