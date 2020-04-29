Чемпионат Швейцарии может начаться 8 июня при пустых трибунах

Федеральный совет Швейцарии разрешил местной футбольной лиге возобновить турнир 8 июня. При этом матчи должны проходить при пустых трибунах.

Разрешение дано при условии, что ситуация с коронавирусом в стране к тому времени ухудшится. Ранее чемпионат Швейцарии был прерван из-за пандемии. С 11 мая футболисты смогут возобновить групповые тренировки.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 163 377 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 348 человек умерли, выздоровели — 975 926.