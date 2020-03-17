Чемпионат Китая может начаться 18 апреля

Стартовые матчи нового сезона в чемпионате Китая могут пройти 18 апреля, сообщает британское издание Daily Mail. Турнир должен был начаться 22 февраля, но его старт был отложен из-за коронавируса.

Сообщается, что из-за этой ситуации многие из клубов китайской суперлиги вынужденно остались в других странах, чтобы избежать заражения. Так, «Гуанчжоу Эвергранде» провел сбор в Дубае (ОАЭ). Теперь же они получили возможность вернуться, так как ситуация с распространением заболевания в стране улучшается.

Клуб «Ухань Чжоэр» в последнее время находился в Испании, но теперь вернулся на родину. Из-за распространения вируса в Испании сейчас объявлен карантин. Как заявил игрок команды Леу Баптистау, сейчас команде безопаснее вернуться в Ухань, чем оставаться в Испании, где ситуация ухудшилась. Официально решение о сроках возобновления чемпионата пока не принято.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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