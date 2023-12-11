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Сегодня, 11:59

Искаков назвал Кокорина топ-нападающим

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков оценил талант российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

«Для меня Саша — топ-нападающий. Умеет на поле почти все. Всем стало спокойнее оттого, что у нас появился такой сильный форвард. Сразу подумали: теперь точно выполним задачу и останемся в РПЛ. Кокорин нам в этом очень помог. Не только голами: много общался с ребятами вне поля, наставлял, на ходу корректировал», — приводит слова Искакова Sport24.

32-летний Кокорин выступает за «Арис» с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 12 матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603456-trener-tsska-o-kokorine-top-napadayushchiy-umeyet-pochti-vse-na-pole-vne-yego-mnogo-obshchalsya-s-partnerami-nastavlyal
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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