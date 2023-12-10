Бывший полузащитник «Сатурна» Вукчевич арестован на границе Сербии с оружием

Бывший футболист «Сатурна» Симон Вукчевич арестован с оружием при попытке пересечь границу Сербии, сообщает kurir.rs.

По данным источника, в машине экс-игрока нашли пистолет и 126 пуль. Вукчевича приговорили к заключению под стражу на срок до 30 суток по подозрению в совершении уголовного преступления.

Экс-полузащитник выступал за «Сатурн» с января 2006 по июля 2007 года. Всего он провел за раменскую команду 38 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.