Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:40

Бывший полузащитник «Сатурна» Вукчевич арестован на границе Сербии с оружием

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Сатурна» Симон Вукчевич арестован с оружием при попытке пересечь границу Сербии, сообщает kurir.rs.

По данным источника, в машине экс-игрока нашли пистолет и 126 пуль. Вукчевича приговорили к заключению под стражу на срок до 30 суток по подозрению в совершении уголовного преступления.

Экс-полузащитник выступал за «Сатурн» с января 2006 по июля 2007 года. Всего он провел за раменскую команду 38 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

0
Читайте также
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
Путин заявил о «совсем оборзевших» властях Украины
Верховный суд Финляндии постановил освободить задержанного россиянина Тордена
В Аргентине отвергли надежду Зеленского на поддержку против России
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Порту» обыграл «Каса Пиа» и поднялся на второе место в чемпионате Португалии

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости