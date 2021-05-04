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Источник: Хави продлит контракт с «Аль-Саддом»

20:17
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Главный тренер «Аль-Садда» Хави продлит контракт с клубом, сообщает Sport.es. Стороны подпишут новое соглашение до 2023 года. В контракте будет прописан пункт, по которому специалист сможет досрочно покинуть катарский клуб, если получит предложение от «Барселоны».

41-летний специалист выступал за «Аль-Садд» с 2015 по 2019 год, после чего стал тренером команды. Двукратный чемпион Катара (в качестве игрока и в качестве тренера).

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