Источник: Хави продлит контракт с «Аль-Саддом»
20:17
Главный тренер «Аль-Садда» Хави продлит контракт с клубом, сообщает Sport.es. Стороны подпишут новое соглашение до 2023 года. В контракте будет прописан пункт, по которому специалист сможет досрочно покинуть катарский клуб, если получит предложение от «Барселоны».
41-летний специалист выступал за «Аль-Садд» с 2015 по 2019 год, после чего стал тренером команды. Двукратный чемпион Катара (в качестве игрока и в качестве тренера).
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