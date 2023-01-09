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Сегодня, 18:29

Гарет Бэйл: «Настало время начать новую главу в жизни»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл объяснил решение завершить карьеру в 33 года.

«После долгих и взвешенных размышлений я принял решение завершить карьеру. Я считаю себя счастливым человеком, потому что мне удалось реализовать свои мечты. Футбол подарил мне одни из лучших моментов в моей жизни.

Невозможно выразить слова благодарности всем, кто помогал мне на этом пути. Я горд тем, что выступал за свою национальную сборную и был капитаном команды.

Благодарю все свои клубы: «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал» и «Лос-Анджелес». Благодарю всех тренером, партнеров по командам и обслуживающий персонал.

Отдельно хочу выразить слова благодарности моей семье, которая всегда поддерживала меня.

Настало время начать новую главу в жизни. Настало время перемен, нового приключения», — написал Бэйл в социальных сетях.

Гарет Бэйл
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