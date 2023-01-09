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Сегодня, 18:34

Гарет Бэйл: «Я не прощаюсь окончательно со сборной Уэльса. Она навсегда останется в моем сердце»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл обратился с прощальным посланием к болельщикам национальной команды.

«Решение завершить карьеру стало самым сложным для меня за всю карьеру.

Как описать словами те чувства, которые я испытывал, представляю свою страну на международной арене? Как я могу рассказать, как многое для меня это значит?

Мое путешествие вместе со сборной Уэльса изменило не только мою жизнь, но и меня самого. Я неимоверно горжусь тем, что был выбран капитаном национальной команды.

Я делил одну раздевалку с парнями, которые стали мне братьями. Мы были единой семьей.

Сейчас настало время уступить свое место. Но я не прощаюсь окончательно с национальной командой. Она навсегда останется в моем сердце», — написал валлиец в Twitter.

На Евро-2016 сборная Уэльса дошла до полуфинала. Также Бэйл был капитаном команды на ЧМ-2022.

Гарет Бэйл
Сборная Уэльса по футболу
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