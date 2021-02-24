Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Бывший игрок «Тамбова» Чуперка присоединился к «Астане»

12:58
Теги:

Бывший полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка находится в расположении «Астаны», сообщает пресс-служба клуба из Казахстана в Twitter.

28-летний молдаванин уже работает вместе с командой на сборе в Турции. Информация о возможном контракте футболиста с командой Андрея Тихонова не сообщается.

Чуперка выступал за «Тамбов» с 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 17 матчей за команду, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Футболист покинул «Тамбов» на правах свободного агента в феврале 2021 года.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир