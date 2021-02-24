Бывший игрок «Тамбова» Чуперка присоединился к «Астане»

Бывший полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка находится в расположении «Астаны», сообщает пресс-служба клуба из Казахстана в Twitter.

28-летний молдаванин уже работает вместе с командой на сборе в Турции. Информация о возможном контракте футболиста с командой Андрея Тихонова не сообщается.

Экс-полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка присоединился к команде в Турции pic.twitter.com/SmpTZUsoru — FC Astana (@fca_astana) February 24, 2021

Чуперка выступал за «Тамбов» с 2018 года. В сезоне-2020/21 он провел 17 матчей за команду, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Футболист покинул «Тамбов» на правах свободного агента в феврале 2021 года.