Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Селтик» уволил Нила Леннона

11:24
Нил Леннон. Фото Twitter
Нил Леннон. Фото Twitter
Теги:

«Селтик» на официальном сайте 24 февраля сообщил об увольнении главного тренера клуба Нила Леннона.

Причина такого решения на данный момент неизвестна. Исполняющим обязанности главного тренера «кельтов» будет помощник Леннона, Джон Кеннеди.

Вместе с 49-летним североирландским специалистом «Селтик» дважды становился чемпионом Шотландии и трижды выигрывал Кубок страны.

Дополнительная информация:

https://www.celticfc.com/news/2021/february/Celtic-Football-Club-Statement-Neil-Lennon-resigns/

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир