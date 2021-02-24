«Селтик» уволил Нила Леннона
11:24
«Селтик» на официальном сайте 24 февраля сообщил об увольнении главного тренера клуба Нила Леннона.
Причина такого решения на данный момент неизвестна. Исполняющим обязанности главного тренера «кельтов» будет помощник Леннона, Джон Кеннеди.
Вместе с 49-летним североирландским специалистом «Селтик» дважды становился чемпионом Шотландии и трижды выигрывал Кубок страны.
Дополнительная информация:
https://www.celticfc.com/news/2021/february/Celtic-Football-Club-Statement-Neil-Lennon-resigns/
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