Петреску претендует на пост главного тренера «Селтика»

Румынский специалист Дан Петреску входит в число претендентов на пост главного тренера «Селтика», сообщает 24 февраля в своем Twitter итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

23 февраля Петреску покинул пост главного тренера «Кайсериспора». Клуб заявил, что стороны расторгли контракт в связи с семейными обстоятельствами.

53-летний тренер работал в России с «Кубанью» и «Динамо». Последним его клубом до прихода в «Кайсериспор» был ЧФР.

24 февраля с поста главного тренера «Селтика» был уволен Нил Леннон.