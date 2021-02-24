Петреску претендует на пост главного тренера «Селтика»
21:33
Румынский специалист Дан Петреску входит в число претендентов на пост главного тренера «Селтика», сообщает 24 февраля в своем Twitter итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.
Also former #CFC #Chelsea player Dan #Petrescu is in the shortlist for #Celtic job as new manager. #transfers— Gianluigi Longari (@Glongari) February 24, 2021
23 февраля Петреску покинул пост главного тренера «Кайсериспора». Клуб заявил, что стороны расторгли контракт в связи с семейными обстоятельствами.
53-летний тренер работал в России с «Кубанью» и «Динамо». Последним его клубом до прихода в «Кайсериспор» был ЧФР.
24 февраля с поста главного тренера «Селтика» был уволен Нил Леннон.
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